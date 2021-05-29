رئيس التعاون للجماهير: اعتذر منكم جميعًا

المواطن - محمد سمعه

وجه علي الشايعي رئيس مجلس إدارة نادي التعاون اعتذاره لجماهير النادي، وذلك بعد خسارة لقب كأس الملك في مباراة الفيصلي أول أمس الخميس.

رئيس التعاون يعتذر لجماهير النادي

وغرد الشايعي قائلًا: ” الحمدلله على كل حال، قدر الله وماشاء فعل، خسارة بطولة كانت الأماني بأن نقدمها لـ رجالات سكري القصيم وجماهيره الغالية، اعتذر منكم جميعًا”.

وأضاف الشايعي: “فخور بما أشاهد من أطروحات تدل على مستوى الوعي والطموح والثقة بمن يعمل، وبهكذا طرح إيجابي، ودعم من الجميع، سيكون بإذن الله مستقبل نادينا مشرق”.

رسالة الشايعي لعشاق سكري القصيم

وتابع رئيس سكري القصيم: ” عدنا لـ الآسيوية وصعدنا للمنصات، أماكن تليق بنادينا ورسالتي لكم بأن تكونوا دائمًا مع الفريق فهو لكم أنتم، مع من يدعم، ومع من يعمل”.

وكان التعاون فقد الفرصة في الفوز بلقب كأس الملك للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الخسارة من الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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