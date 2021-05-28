رئيس الفيصلي: شاموسكا سيغادرنا لتدريب الشباب

المواطن - محمد سمعه

أكد فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي على أن مدرب الفريق الكروي الأول، البرازيلي بريكيليس شاموسكا سيغادر عنابي سدير لتدريب نادي الشباب بدءًا من الموسم المقبل.

مدرب الفيصلي سينضم إلى الشباب

وقال المدلج لـ برنامج “الدوري مع وليد” : ” تأكدت أول أمس الأربعاء من أن شاموسكا وقع على عقد تدريب الشباب، الله يوفقه، ونحن لا نكره أحدًا، وتعاقدنا معه بالحب والقوة، والآن نودعه بكل حب”.

وتابع المدلج قائلًا: “لدينا الآن 3 ملفات سنركز عليها من أجل مستقبل الفريق بعد التتويج بـ كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وكان نادي الفيصلي، نجح في الفوز بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على التعاون بثلاثية مقابل هدفين بـ المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

امتيازات حصل عليها عنابي سدير

جدير بالذكر أن عنابي سدير سيواجه فريق الهلال على لقب كأس السوبر السعودي بـ الموسم المقبل، إضافة للتأهل للمرة الأولى إلى دوري أبطال آسيا والحصول على 10 ملايين ريال مكافأة التتويج بـ كأس الملك.

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