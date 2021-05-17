رئيس النصر يكشف داعم صفقة تاليسكا

المواطن - محمد سمعه

كشف مسلي آل معمر رئيس النصر، عن الداعم لصفقة انتقال البرازيلي أندرسون تاليسكا لصفوف العالمي.

وغرد آل معمر عبر حسابه في “تويتر” مع نشر صورة الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي بـ النصر قائلًا: ” أفعالك تخلد، والنصر خالد”.

النصراويون يشكرون خالد بن فهد

وحرص النصراويون على توجيه الشكر لـ الأمير خالد بن فهد على دعمه صفقة اللاعب البرازيلي تاليسكا مضيفين أن سرعة تحرك النصر، حسمت الصفقة مع العلم أن الهلال كان فاوض اللاعب قبل النصر وتحرك للتعاقد معه.

وكان حساب النصر، نشر قبل الإعلان عن ضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 سنة، مقطع فيديو لهاتف نقال قائلًا عنه: رئيس العالمي جواله يرن”.

الأقرب لمغادرة النصر بعد انضمام تاليسكا

جدير بالذكر أنه بعد التعاقد مع اللاعب البرازيلي سيستعد كل من المغربي نور الدين أمرابط والحارس الأسترالي برادلي جونز واللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لمغادرة العالمي.

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