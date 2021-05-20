رئيس الهلال: نخوض نهائيين فلنتكاتف سويًّا

المواطن - محمد سمعه

أكد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على سعادته، وذلك بعد الفوز العريض الذي حققه الزعيم على حساب الأهلي بنتيجة 5/ 1، ضمن مباريات الجولة الـ28 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد ابن نافل قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الفرحة فرحتين بعودة حضور جماهيرنا الغالية، وتحقيق النقاط الثلاث في أهم منعطفات الدوري، نجحنا في مباراة هامة وتبقى الأهم، عندنا نخوض مباراتين نهائيتين أمام التعاون والفيصلي، لنتكاتف سويًّا، من أجل استمرار الزعيم أولًا”.

الهلال يقترب من حسم اللقب المفضل له:

وكان الزعيم نجح في الفوز على الأهلي، ليصل رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الهلال سيواجه فريق التعاون مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري المحترفين، حيث يحتاج الزعيم فقط لحصد نقطتين، من المباراتين المقبلتين للفوز بلقب دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي.

وكان المدرب البرتغالي خوسيه مورايس تولى تدريب أزرق العاصمة خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي حتى نهاية الموسم.

الزعيم يحصد 7 نقاط في آخر 3 مباريات:

وتحت قيادة مورايس حقق الزعيم 7 نقاط من أصل 9 في آخر 3 مباريات، حيث فاز على الشباب والأهلي وتعادل مع الباطن.

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