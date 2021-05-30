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رئيس الوحدة: أملنا كبير بالفرسان الأبطال
قبل مواجهة الشباب اليوم

رئيس الوحدة: أملنا كبير بالفرسان الأبطال

2021/05/30
الساعة 5:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رئيس الوحدة: أملنا كبير بالفرسان الأبطال سلطان أزهر
المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، سلطان أزهر عن تمنياته بنجاح الفريق الأول لكرة القدم في تجاوز عقبة الشباب اليوم والبقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل.

سلطان أزهر يتمنى الفوز اليوم

وقال سلطان أزهر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أملنا وثقتنا وظننا بالله خير ثم بالفرسان النجوم الأبطال للمواجهة المهمة في مسيرة النادي بإذن الله ونسأل الله التوفيق والسداد للظفر بنقاط المواجهة بإذن الله في نهائي الجولة الأخيرة”.

ويبحث الوحدة صاحب المركز الـ15 عن الفوز أمام الشباب اليوم، وخسارة فريقين من منافسه لضمان البقاء في دوري المحترفين، وفي حالة تعادله سيتساوى مع الباطن وضمك، ليتأكد هبوطه رسميًا بسبب نتائج المواجهات المباشرة.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر @alwehdaclub1

الوحدة يواجه الشباب اليوم

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الشباب اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز وتعزيز مركزه، فيما يطمح فرسان مكة لخطف الثلاث نقاط والبقاء.

الوحدة في دوري محمد بن سلمان
لاعبو فرسان مكة – المصدر spl


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