رئيس ضمك لجماهير النادي: أنتم غاليين علينا

المواطن - حسن عسيري - أبها

صرح رئيس نادي ضمك، صالح أبو نخاع، أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة النادي وإدارة التسويق بالنادي لعمل كافة الترتيبات لمباراة فارس الجنوب والتعاون، مساء الأحد القادم، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة بالجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جماهير المنطقة غالية:

وأضاف أبو نخاع في تصريحاته لـ”المواطن“: “الجماهير غالية علينا جدًّا وحضورها دائمًا مشرف في مباريات الفريق، ونحن دائمًا في فارس الجنوب نسعى لما يسعد المنطقة وأميرها المحبوب تركي بن طلال.. الملهم والداعم والمحفز لنا في أندية عسير وبإذن الله نهدي البقاء مساء الأحد لسموه الكريم ولجماهير المنطقة عامة”.

تحفيز للجماهير:

وتتوقع مصادر “المواطن” إلى أن الحضور الجماهيري سوف يكون مجانيًّا؛ تحفيزًا للجماهير وتقديرًا لدورها الكبير بالمنطقة.

العدد المسموح في مباراة ضمك والتعاون:

يذكر أن العدد المسموح به للجماهير الرياضية حوالي 6700 مشجع بواقع 40% من سعة الملعب.

شارك الخبر







شارك الخبر