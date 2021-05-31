رئيس ضمك لـ”المواطن”: رجال النادي تحفزوا للبقاء بين الكبار

المواطن - مروة نبيل - تصوير : حسن عسيري

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، صالح أبو نخاع، عن سعادته ببقاء الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رئيس ضمك يشكر أمير عسير:

وقال صالح أبو نخاع: “أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر أمير منطقة عسير بعد وقوفه معنا، وقال كلمة قال أنا معكم حتى يبقى ضمك والحمد لله لدينا رجال، وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والعاملين والأجهزة الطبية الجميع بكل أمانة كانوا بعد كلمة الأمير أكثر المتحفزين”.

وتابع رئيس النادي خلال تصريحات خاصة لـ”المواطن“: “أشكر الجميع ووسائل الإعلام التي وقفت وساندت وانتقدت في فترة من الفترات من أجل مصلحة الفريق، شكرًا للجميع ونسأل الله التوفيق”.

فارس الجنوب يبقى في دوري المحترفين:

ونجح فارس الجنوب في تحقيق الفوز على التعاون بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليفلت من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ويستمر وسط الكبار لموسم آخر.

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