رئيس ضمك يعلن تأجيل مباراة الباطن

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، صالح أبو نخاع، قبل قليل، عن تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الباطن بشكل رسمي.

تأجيل مباراة ضمك ضد الباطن:

وقال رئيس نادي ضمك خلال تصريحاته “الديوانية”، المذاع على القنوات الرياضية السعودية: “لجنة المسابقات أبلغتنا هاتفيًّا بتأجيل مباراتنا مع الباطن مدة 24 ساعة، ورحلة الفريق ستكون ظهر الثلاثاء”.

واضطر قائد الطائرة التي تقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتغيير مسار الرحلة إلى مدينة الرياض، بسبب الأحوال الجوية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وكان من المقرر أن يلعب فارس الجنوب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء الثلاثاء، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة.

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