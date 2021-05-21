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رئيس مجلس الإعلام المصري يزور المسجد النبوي ومتحف السيرة النبوية
أشاد بمستوى التقنيات الحديثة والعروض المتنوعة

رئيس مجلس الإعلام المصري يزور المسجد النبوي ومتحف السيرة النبوية

2021/05/21
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رئيس مجلس الإعلام المصري يزور المسجد النبوي ومتحف السيرة النبوية
المواطن - واس

زار رئيس مجلس هيئة الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم جبر ، اليوم المسجد النبوي حيث أدى صلاة العشاء وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيّه رضوان الله عليهما .

زيارة إلى المتحف: 

كما زار المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المتحف الدكتور سعيد بن عبدالله القرشي عن محتوى المتحف، مشاهدا عددًا من العروض التفاعلية، مشيدًا بمستوى التقنيات الحديثة والعروض المتنوعة والأجهزة التي تحاكي الواقع الافتراضي عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم .

رئيس مجلس الإعلام المصري يزور المسجد النبوي ومتحف السيرة النبوية - المواطن

جهود السعودية: 

وعبر رئيس مجلس هيئة الإعلام المصري في نهاية الزيارة عن إعجابه بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ الدين الإسلامي ونقله بصورته الصحيحة والواضحة لجميع دول العالم قاطبة، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامي هذا المشروع الذي يضاف لمبادراتها العالمية الأخرى .

رئيس مجلس الإعلام المصري يزور المسجد النبوي ومتحف السيرة النبوية - المواطن


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