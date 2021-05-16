رئيس وقاية : حجر القادمين إلى السعودية غير المحصنين على نفقتهم في مدينة الوصول

المواطن - الرياض

شدّد الدكتور عبدالله القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة وقاية على الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية للجميع سواءً المحصنين أو غير المحصنين من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، وتجنب التجمعات العائلية، والابتعاد عن أي مكان يلاحظ فيه عدم الالتزام بالتباعد وخصوصًا في الأنشطة الترفيهية والاجتماعية المصاحبة لموسم العيد والإجازة الصيفية.

الفحص المخبري لمقدمة الخدمات

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن الإجراءات الوقائية أوجبت على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص أن يكونوا محصنين أو الحصول على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة عن سبعة أيام لجميع العاملين في دور الإيواء السياحي ” الفنادق والشقق المفروشة “، والعاملين في الصالات والمراكز الرياضية، وفي في محلات الحلاقة والصالونات النسائية، والعمالة المنزلية بنظام الساعة.

المشمولون بشرط الفحص المخبري

وبيّن أن شرط الفحص المخبري يشمل مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين وللعاملين في جميع المحلات التجارية ومقدمي الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومصانع الأغذية وجميع العاملين في محلات المواد الغذائية وكافة المطاعم والمقاهي، وطواقم الملاحة في شركات الطيران الوطنية، والعاملين في وسائل النقل العام ” القطارات والحافلات والعبارات “.

إجراءات القادمين إلى السعودية

وأوضح أن الإجراءات الوقائية للقادمين من غير المواطنين إلى المملكة ممن تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات تلزم تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بالفيروس بناءً على تحليل من جهة موثوقة خارج المملكة لا يتجاوز موعد إجرائه 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

الحجر الصحي المؤسسي

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة عند الوصول للمملكة عبر المنافذ الجوية، تفرض تطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها مع عمل فحص مخبري مرتين (في اليوم الأول واليوم السابع) من الوصول باستثناء القادمون المحصنون: ولا يلزمهم أيضًا عمل فحص PCR أو الحجر المنزلي عند الوصول.

فيما يستثني من الحجر الصحي -من غير المحصنين- طواقم الملاحة الجوية والوفود الرسمية ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيين وعوائلهم المقيمون معهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة على المواطنون، وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة، ومرافقين المحصنين (مواطنين ومقيمين) من هم دون سن (18)، والعمالة المنزلية المرافقة لمقيم محصن، يتم الحجر الصحي في المنزل لمدة 7 أيام شريطة خلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة، فيما يتوجب عمل فحص ( PCR) ابتداءً من اليوم السادس من الوصول إلى المملكة.

إجراءات غير المحصنين

وأوضح أنه يتم استضافة القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (من غير المحصنين الغير مشمولين بالاستثناءات) في مقرات محددة من دور الإيواء السياحي “الفنادق” لحجرهم صحيًا على نفقتهم الخاصة في مدينة الوصول.

وأوضح أن الشخص المحصن: للمواطن والمقيم: هو من تظهر حالته محصن في تطبيق توكلنا وتشمل من أكمل جرعتي لقاح (كوفيد-19) كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمتعافي لمدة لا تزيد عن (6 أشهر) بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

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