رازفان لوشيسكو مدربًا لـ باوك رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي باوك اليوناني، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع مدرب الهلال السابق، الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

باوك يتعاقد مع رازفان لوشيسكو

ونشر حساب باوك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات المدير الفني الروماني مع الفريق خلال قيادته في فترة سابقة واحتفالاتهم بالتتويج بالألقاب، وعلق قائلًا: “رازفان لوشيسكو عاد.. إنه مدربنا الجديد”.

وسبق أن قاد رازفان لوشيسكو الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك خلال الفترة من 2017 وحتى عام 2019، وقاده لتحقيق لقب الدوري اليوناني بعد 34 عامًا من الغياب، ويطمح النادي المتوج بلقب كأس اليونان هذا الموسم في تحقيق مزيد من الألقاب معه.

لوشيسكو يرحل عن الهلال

وكان المدير الفني الروماني قد رحل عن الهلال في فبراير الماضي، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون، بعد تراجع المستوى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافي مؤخرًا أن مجلس إدارة نادي الهلال بقيادة فهد بن نافل وجه الدعوة للروماني لوشيسكو لحضور تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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