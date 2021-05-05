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راكان البجاد: عدت للحياة وتخرجت بعد موت سريري 9 أشهر وتوقف القلب
أجرى عملية غسيل للكبد والكلى حوالي ثلاث مرات

راكان البجاد: عدت للحياة وتخرجت بعد موت سريري 9 أشهر وتوقف القلب

2021/05/05
الساعة 2:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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راكان البجاد: عدت للحياة وتخرجت بعد موت سريري 9 أشهر وتوقف القلب
المواطن - الرياض

سرد المواطن راكان البجاد، تفاصيل حادث تعرض له وتسبب في دخوله غيبوبة لمدة 9 أشهر، ثم عاد للحياة بعدها من جديد ليكمل دراسته الجامعية والدراسات العليا من أمريكا.

حادث: 

وقال البجاد في حلقة أمس الثلاثاء من برنامج الراصد على قناة الإخبارية: “حياتي قبل الحادث كانت حياة طبيعية جدًّا، وكنت متفوقًا في دراستي، وكان طموحي أن أدخل الكلية العسكرية، اقتداء بالوالد وأخي الكبير، ولكن صار الحادث الذي غير الموازين”.

وتابع: “الحادث وقع قبل 16 عامًا بسبب أحد الأشخاص الذي قطع الإشارة وصدمني من الجنب ودخلنا في عمود كهرباء، وجاءت الضربة على الرأس ودخلت في غيبوبة مدتها تقريبًا 9 أشهر فاقد للوعي”.

توقف القلب: 

وكشف المواطن: “في فترة الغيبوبة حدثت أشياء كثيرة، حيث توقف القلب قرابة 4 دقائق والكبد والكلى تم تسوية غسيل لهما حوالي ثلاث مرات”.

 


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