راكان البجاد: عدت للحياة وتخرجت بعد موت سريري 9 أشهر وتوقف القلب

المواطن - الرياض

سرد المواطن راكان البجاد، تفاصيل حادث تعرض له وتسبب في دخوله غيبوبة لمدة 9 أشهر، ثم عاد للحياة بعدها من جديد ليكمل دراسته الجامعية والدراسات العليا من أمريكا.

فيديو | بعد موت سريري لـ 9 أشهر وتوقف للقلب.. "راكان البجاد" عاد للحياة من جديد بالتخرج من الجامعة وإكمال الدراسات العليا من #أمريكا#الراصد pic.twitter.com/ItVtLA4y9f — الراصد (@alraasd) May 4, 2021

حادث:

وقال البجاد في حلقة أمس الثلاثاء من برنامج الراصد على قناة الإخبارية: “حياتي قبل الحادث كانت حياة طبيعية جدًّا، وكنت متفوقًا في دراستي، وكان طموحي أن أدخل الكلية العسكرية، اقتداء بالوالد وأخي الكبير، ولكن صار الحادث الذي غير الموازين”.

وتابع: “الحادث وقع قبل 16 عامًا بسبب أحد الأشخاص الذي قطع الإشارة وصدمني من الجنب ودخلنا في عمود كهرباء، وجاءت الضربة على الرأس ودخلت في غيبوبة مدتها تقريبًا 9 أشهر فاقد للوعي”.

توقف القلب:

وكشف المواطن: “في فترة الغيبوبة حدثت أشياء كثيرة، حيث توقف القلب قرابة 4 دقائق والكبد والكلى تم تسوية غسيل لهما حوالي ثلاث مرات”.

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