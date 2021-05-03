رباعي الهلال الأكثر تمريرًا بآسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز من حيث عدد التمريرات الناجحة ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

لاعبو الهلال الأكثر تمريرًا

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الاثنين، بمستوى لاعبي الأزرق، وقال: “عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالكرة، فإن نادي الهلال يهيمن على القائمة، مع وجود أربعة لاعبين من صفوفه ضمن الأفضل في التمرير”.

ويتصدر محمد كنو قائمة الأكثر تمريرات ناجحة بـ487 تمريرة، يليه عبدالله عطيف بـ459 تمريرة، ثم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بـ393 تمريرة، وعلي آل بليهي بـ384 تمريرة، وحل نجم نادي الدحيل القطري، كريم بوضياف خامسًا بـ359 تمريرة.

الزعيم في دوري الأبطال 2021

وأنهى الزعيم مشواره في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي المتصدر.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاستقلال الإيراني متصدر المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

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