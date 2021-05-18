رجلٌ يعيد اكتشاف حياته بعد عشرين عاماً وراء القضبان في مسلسل “يجيب الله مطر”

المواطن - الرياض

يقود الطمع الإنسان إلى الهاوية حيناً وقد يُفضي به إلى ضياع العمر أحياناً، لدرجةٍ قد تبوء معها محاولاته لإعادة ترميم ما تصدّع بالفشل، سيّما إن جاء ذلك بعد فوات الأوان.. فكيف إذا فقد أحدهم 20 عاماً من عمره وراء القضبان! هذه هي حكاية نوح، العائد إلى الحياة مجدداً في مسلسل “يجيب الله مطر” من كتابة علي الدوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، والذي يعرض على MBC1.

خروج نوح من السجن

تبدأ الحكاية بخروج نوح من السجن مقرراً العودة إلى بيته وابنه الوحيد وبناته اللواتي تخلّين عنه عند صدور الحكم عليه ووضعن أيديهن على أمواله. تقع المفاجأة عندما يعود نوح إلى منزله القديم المتهالك، ليجد زوجته وابنه الذي أصبح رجلاً يعيشان عيشة الفقر بعد أن استولت ابنتاه على كل ما يملك. وما بين ابنٍ لا يعرف عن والده شيئاً بعد أن أخبرته والدته بأنه قد توفي منذ عشرين عاماً، وإحباط سببه ضياع العمر والمال سدى، يقرر نوح أن يخوض حرباً لاسترجاع ماله المسلوب في مواجهة العديد من المشاكل والعراقيل، فيما يبدأ شيئاً فشيئاً بإدراك حجم التحولات التي طرأت على حياته.

طريقة الكوميديا السوداء

يتناول العمل القضايا الاجتماعية بطريقة الكوميديا السوداء، وهو من بطولة: زهرة عرفات، أحمد السلمان، ميس قمر، شهد الياسين، مرام البلوشي، شوق الهادي، عبد الله الطراروة، يعقوب عبد الله، هدى حمدان، روان العلي، وآخرين وهو من تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد الهواري.

يعرض مسلسل “يجيب الله مطر” على MBC1، من الأحد إلى الخميس 03:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 06:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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