المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم تفاصيل رحلة تطوير المناهج والخطط الدراسية في التقويم الدراسي الجديد؛ لتعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، ورفع نواتج التعلّم على النحو التالي:

وبالأمس عقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مؤتمرًا صحفيًا تناول فيه خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأكد وزير التعليم، أن العام الدراسي المقبل 1443هـ سينقسم إلى 3 فصول دراسية، كل فصل يتألف من 13 أسبوعًا.

خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد

وأضاف الوزير أن العام الدراسي المقبل سيتخلله 12 إجازة على مدار العام الدراسي. وأشار إلى أن العام المقبل يشهد تقديم مواد دراسية جديدة وخطط دراسية مطورة، مع تطير المناهج الحالية.

وأشار الوزير إلى أن نتائج العام الحالي أوضحت وجود فجوة تصل إلى 4 سنوات تؤكد الحاجة لتغيير تحولي في خطة الدراسة والمناهج الدراسية، لافتًا إلى أن العام المقبل سيشهد تضمين مواد دراسية جديدة وتطوير المناهج وخطط دراسية مطورة في العام الدراسي المقبل.

وشدد الوزير على جميع منسوبي الوازرة أخذ لقاح كورونا حرصًا على سلامتهم وسلامة بيئة العمل وانتظام العملية التعليمية في العام القادم، مؤكدًا على أهمية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أغسطس.

الترتيبات الأولية للعودة الحضورية

وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى الدراسة الحضورية خلال الفصل الدراسي الأول المقبل.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل، والذي تضمن عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني وطلاب الجامعات والتدريب التقني وفئات محددة من طلاب التعليم العام إلى مقراتهم حضوريًا.

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