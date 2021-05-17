رحيل كاريلي يضر الاتحاد في أمرين

المواطن - محمد سمعه

لا يزال جمهور نادي الاتحاد منشغلًا حول مصير المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الذي لم يُحدد مصيره حتى الآن من قبل إدارة النادي.

نتائج إيجابية لـ كاريلي مع الاتحاد

وقاد كاريلي، العميد لتحقيق نتائج إيجابية بالموسم الحالي، أبرزها التواجد في المربع الذهبي لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى التأهل لنهائي البطولة العربية.

وتفكر إدارة أنمار الحائلي في توجيه الشكر للمدرب كاريلي والتعاقد مع مدرب من جنسية أوروبية بداية من الموسم المقبل بحسب “الميدان الرياضي”.

الاستغناء عن كاريلي قد لا يكون قرارًا موفقًا

الاتحاد سيدفع ثمن رحيل كاريلي في نقطتين وهما هدم استقرار الفريق للموسم المقبل خاصة أن الاستقرار الحالي يجب أن يُبنى عليه للموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات المحلية والآسيوية، في حال التأهل لـ دوري أبطال آسيا.

النقطة الثانية، هي عدم وجود ضمان أن المدرب الجديد للعميد سينجح في فرض نفس حالة الاستقرار التي خلقها المدرب كاريلي مع لاعبي العميد، مما يعني احتياج وقت طويل لفرض المدرب الجديد أسلوبه على اللاعبين قد يؤدي لتراجع النتائج، وهو ما لا يحبذه جمهور العميد.

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