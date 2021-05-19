ردًّا على وزير خارجية لبنان : #حنا_بدو واستضفنا أقوياء العالم في قمة العشرين

المواطن - الرياض

رد مواطنون وخليجيون على التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية تجاه السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون، موجهين العديد من الرسائل إلى وهبة عبر وسم “حنا بدو”.

وعلى موقع تويتر، كتب الإعلامي يوسف الغنامي: حنا بدو، واستضفنا أقوياء العالم في قمة القوى العظمى قمة العشرين.

وقال زايد بن خالد: خليجنا، عهدتُه عربيًّا ما لوى فمه بلكنةٍ هاجرتْ مـن شاطئ التترِ، عهدتُه (بدويًّا) ملء جبهته كبرٌ من البيد لم يركع على قدرِ، عهدته عربيًّا ما غفا وصحا إلا على لغةٍ الإعجاز والسورِ.

أما دعد بنت عبدالله فقالت: إن السعودية طوال عقد ونصف كانت وسيطًا لا يمكن الاستغناء عن مبادراته التوفيقية.. جهود المملكة الدبلوماسية تجاه لبنان وشعبه شامخة لا يمكن إنكارها.

تربينا على الجود:

وكتب راضي ردًّا على وزير خارجية لبنان: نعم حنا بدو، وتربينا على الجود، من سالف الزمن ومن عهد الجدود، وديننا الحنيف حثنا على الجيرة وحفظ الحدود، نعم حنا بدو ولا فيها منقود”.

وغردت منيرة: البدوي الذي أذل الغرب وقطع النفط عليهم واستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة آن ذاك في خيمة وقال له وزير الخارجية: إن طائرتي تقف هامدة في المطار بسبب نفاذ الوقود فرد عليه: “وأنا رجل كبير السن وأمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى قبل أن أموت، حنا بدو هذا موقف واحد وهناك العديد.

تآمر:

وبالنسبة إلى خليفة البلوشي فقال: تصريحاته المسيئة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك تآمر شربل وهبة وبعض الساسة اللبنانيين لتنفيذ أجندة قوى إقليمية وحزبية في الإساءة لـ السعودية والخليج.

من جهته، شدد فهد على أن الحاقدين على دول الخليج لا يدركون أن الشعب الخليجي يفتخر بعاداته وأصوله وتقاليده البدوية.

وعلق نصار السويط: أي والله إنّا بدو شبه الجزيرة، بدو منازلنا على سكّة الخوف، بيوتنا تحمي الدخيل وتجيره، على النقا وعيون خلق الله تشوف.

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