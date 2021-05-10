رد فعل جوميز بعد ضم الهلال لـ موسى ماريغا

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال، على التعليق على تعاقد ناديه مع المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو البرتغالي لمدة ثلاثة مواسم.

وعبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قال جوميز: ” مرحبًا بك أخي في عائلة الهلال “.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن تعاقد الهلال مع ماريغا جاء ليكون بديلًا للاعب جوميز، الذي من المتوقع رحيله عن صفوف الهلال بعد نهاية الموسم الحالي.

بيومي يثني على شخصية الهلال بعد ضم موسى ماريغا

جدير بالذكر أن الناقد الرياضي المصري خالد بيومي كان أثنى على شخصية الهلال بعد تعاقده مع ماريغا قائلًا: ” الهلال كبير بأفعاله”.

فهد الهريفي يصدم الهلاليين

وعلى النقيض تمامًا، أبدى فهد الهريفي نجم النصر السابق رأيًا صادمًا في صفقة موسى ماريغا قائلًا: ““فضلوها قهوة آخر، لكنه سينجح، لأنه مكمل لمجموعة تحضر زين ؟، تريدون من يشيل الفريق ويخلق فرقًا بحلوله، أم مكمل مثل سابقه، مين اللي يختار ؟”.

جدير بالذكر أن ماريغا سيظل لاعبًا في الهلال حتى صيف 2024، حيث انضم إلى الأزرق مقابل 15 مليون يورو بحسب تقارير إخبارية.

ويسعى نادي الهلال خلال المباريات الـ4 المتبقية بالموسم إلى البقاء في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وكان المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني، أدار مباراة الهلال ضد الشباب الجمعة الماضية بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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