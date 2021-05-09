رد ميسي قد يمنح مبابي الضوء الأخضر للرحيل

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني في صيف العام الحالي.

ويحق للنجم الأرجنتيني الانضمام لأي فريق دون العودة إلى برشلونة، في صيف العام الحالي وذلك في حال لم يُجدد عقده مع النادي الكتالوني.

موافقة ميسي شرط لرحيل مبابي

وقالت شبكة Telefoot الفرنسية إن باريس سان جيرمان سيوافق على رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي لنادي ريال مدريد الإسباني، في حال وافق نجم برشلونة على عرض البي إس جي.

ويرغب النادي الباريسي في ضم ميسي بجانب صديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا للعب معًا بالموسم المقبل.

ويرفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وسط اهتمام من ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد معه.

وكان النجم الأرجنتيني شارك في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي أُقيمت أمس السبت في الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل السلبي.

مان سيتي ينافس لضم أيقونة برشلونة

وسبق لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، أن أبدى اهتمامه بضم ميسي في حال غادر برشلونة.

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