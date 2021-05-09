رسالة الدويش النارية للإعلاميين ورؤساء الأندية

المواطن - محمد سمعه

أرسل الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش، رسالة غامضة إلى بعض الإعلاميين ورؤساء الأندية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قال الدويش لـ الرؤساء بسبب الهلال والنصر ؟

وغرد قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الرئيس والإداري والإعلامي، الذي يبلع لسانه ضد الهلال، ويُخرجه ضد النصر، إما أنه يرتجف أو يرتجي”.

يذكر أن الهلال يتصدر حاليًا ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 51 نقطة، بعد الفوز على نادي الشباب بخماسية لهدف، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الخامس.

وستنطلق مباريات الجولة الـ27 من دوري المحترفين السعودي يوم الجمعة المقبل 14 مايو.

الثلاثي يتنافس بقوة

يذكر أن الهلال والاتحاد والشباب يتنافسون بقوة على نيل لقب دوري الأمير محمد بن سلمان بالموسم الحالي، وذلك بعد خروج الثلاثي من المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الحالي.

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