رسالة المريسل لـ رئيس الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي والإعلامي عبدالعزيز المريسل، رسالة إلى فهد بن نافل رئيس الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي التعاون مساء اليوم الأحد بالجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد المريسل اليوم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “قبل انطلاق مباراة الأزرق والتعاون، أود تقديم التهنئة لـ الأمير الوليد بن طلال ولـ الأستاذ فهد بن نافل على تحقيق الأزرق للقب رقم 17 في الدوري، ومعادلته لـ رقم النصر بعد 60 سنة”.

فوز الهلال اليوم يعني تتويجه باللقب

ويحتاج الهلال للفوز اليوم على التعاون والوصول للنقطة 58 لحسم لقب دوري المحترفين رسميًا للموسم الثاني على التوالي.

جدير بالذكر أن الزعيم سيواجه فريق التعاون في تمام التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

فائدتان للزعيم

وسيجني الزعيم فائدتين من تحقيق لقب الدوري بالوقت الحالي، أولهما الخروج من موسم 2020/2021 متوجًا بلقب ومهدئًا لحدة غضب جماهير الزعيم بسبب تدني مستوى الفريق وتذبذبه منذ بداية الموسم، خاصة أن الأزرق ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب خسارته للقب السوبر السعودي في يناير الماضي.

أما الفائدة الثانية فهي الانتهاء من ضغط نيل لقب الدوري، والتفكير في إعداد الفريق للموسم الجديد مع التركيز على الصفقات المطلوبة خاصة أن الهلال يسعى لضخ دماء جديدة في الفريق الأول، بعد ضم اللاعب المالي موسى ماريغا.

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