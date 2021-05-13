رسالة جوميز لزملائه في نهاية شهر رمضان

المواطن - محمد سمعه

وجه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، رسالة إلى زملائه وذلك في ختام شهر رمضان المبارك.

جوميز يشكر زملاءه:

وقال اللاعب الفرنسي عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأربعاء: “أود بكل دفء شكر زملائي بالفريق؛ كونهم جعلوا تجربة عيش أجواء شهر رمضان المبارك بالنسبة لي ممكنة وعن قرب بشكل واضح”.

وتابع جوميز: “بينما كنت أعيش في الرياض، كان لدي الفرصة لمشاهدة كل القيم الجميلة في الشهر مثل قيم المشاركة والكرم، والصلاة”.

نجم الهلال يعشق الثقافة السعودية:

ومن المعروف دائمًا أن اللاعب الفرنسي ينشر صورًا عبر منصات التواصل الاجتماعي له وهو يقوم بفعل أمر يدل على الثقافة السعودية مما جعل جماهير الكرة السعودية تقدره وتحترمه؛ كون اللاعب الفرنسي مهتمًّا بمعرفة المزيد والمزيد عن الثقافة السعودية.

كما أن نجم الهلال يحرص دائمًا على ترديد النشيد الوطني السعودي قبل بدء أي مباراة لـ الأزرق بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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