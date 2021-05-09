رسالة جوميز للمدرب عبداللطيف الحسيني

المواطن - محمد سمعه

أشاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب الهلال، بعمل المدرب عبداللطيف الحسيني المدرب المساعد للبرتغالي خوسيه مورايس في نادي الهلال، وذلك بعد الفوز على الشباب بخماسية.

سبب إدارة الحسيني لـ مباراة الهلال والشباب:

وكان عبداللطيف الحسيني تولى تدريب فريق الهلال في مباراة الشباب التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، وانتهت بفوز الهلال بخماسية لهدف بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث غاب المدرب مورايس لتواجده بالحجر الصحي.

جوميز يشيد بالمدرب وعمله:

وغرد جوميز قائلًا: “الحمض النووي لنادي الهلال متواجد فيه، بالفعل هو وجد الكلمات المناسبة، ليلمس قلب الأسد، وهذا الفوز بالفعل هو يملكه أيضًا”.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال يتصدر حاليًّا جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

شارك الخبر







شارك الخبر