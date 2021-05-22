رسالة موسى ماريغا لـ نجوم الهلال

المواطن - محمد سمعه

حرص المالي موسى ماريغا نجم نادي الهلال الجديد، على توجيه رسالة لنجوم الزعيم، قبل المواجهة المرتقبة ضد نادي التعاون غدًا الأحد.

وغرد ماريغا عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بالتوفيق للزعيم غدًا إن شاء الله”.

الفوز يحسم اللقب قبل جولة من النهاية

وفي حال نجح نادي الهلال في الفوز على التعاون فسوف يحسم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي.

ويملك نادي الهلال حاليًا 55 نقطة في صدارة دوري المحترفين، وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

سبب معاقبة مدرب بورتو للاعب المالي

وبوقت سابق، كان المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب فريق بورتو البرتغالي، قرر معاقبة اللاعب المالي موسى ماريغا قبل نهاية الموسم.

وقالت صحيفة Noticias ao Minuto البرتغالية إن مدرب بورتو، قرر استبعاد ماريغا من قائمة الفريق بآخر مباراتين بالموسم.

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