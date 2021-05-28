رسالة نجم الفيصلي المؤثرة بعد التتويج بـ كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب الكازاخستاني ألكساندر ميركيل، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الفيصلي، رسالة مؤثرة لمجلس إدارة وجماهير عنابي سدير، وذلك بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس على حساب التعاون.

تعليق نجم الفيصلي:

وغرد ألكساندر ميركيل عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة قائلًا: “هذا الكأس من أجل رئيسنا ومدربونا وللجهاز الفني وللمشجعين ولجميع الناس في حرمة والمجمعة، بدونكم لم يكن هذا ممكنًا”.

وأضاف ميركيل: “شكرًا لـ السعودية ولـ الفيصلي على احتضانهم لي”.

وكان اللاعب تفاريس ارتدى ثوب الإجادة، وسجل ثلاثية “هاتريك” في شباك التعاون ليقود عنابي سدير للتتويج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ عنابي سدير.

شاموسكا يرحل لتدريب الشباب:

وبوقت سابق، أكد فهد المدلج رئيس عنابي سدير على أن مدرب الفريق الكروي الأول، البرازيلي بريكيليس شاموسكا سيغادر عنابي سدير لتدريب نادي الشباب بدءًا من الموسم المقبل.

وقال المدلج لـ برنامج “الدوري مع وليد”: ”تأكدت أول أمس الأربعاء من أن شاموسكا وقع على عقد تدريب الشباب، الله يوفقه، ونحن لا نكره أحدًا، وتعاقدنا معه بالحب والقوة، والآن نودعه بكل حب”.

وتابع المدلج قائلًا: “لدينا الآن 3 ملفات سنركز عليها من أجل مستقبل الفريق بعد التتويج بـ كأس خادم الحرمين الشريفين”.

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