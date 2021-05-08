رسميًا .. إل مايسترو باق في التعاون لـ موسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون اليوم السبت، عن تجديد عقد المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو لمدة موسم واحد، وذلك بسبب النتائج الجيدة التي يحققها مع الفريق الكروي الأول بالنادي.

إل مايسترو مستمر حتى عام 2022

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن إدارة النادي برئاسة علي الشايعي جددت عقد إل مايسترو حتى عام 2022.

وكان التعاون فاز على النادي الأهلي بنتيجة 4-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون يحافظ على تواجده بالمربع الذهبي

ويتواجد التعاون حاليًا في المركز الرابع بـ جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 44 نقطة، بعد الفوز على الأهلي.

وكان إل مايسترو تولى تدريب نادي التعاون، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يدرب نادي الزمالك المصري حاليًا.

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