رسميًا .. إنتر ميلان بطلًا لـ الدوري الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي إنتر ميلان رسميًا بلقب الدوري الإيطالي، وذلك بعد تعادل فريق أتالانتا مع نادي ساسولو بهدف لكل فريق، عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الكالتشيو.

وكان اللاعب روبن جوسينس تقدم بالهدف الأول لفريق أتالانتا بالدقيقة الـ32، ثم تعادل اللاعب دومنيكو بيراردي لفريق ساسولو بالدقيقة الـ53 من عمر الشوط الثاني.

تعادل أتالانتا يُهدي الدوري الإيطالي لـ الإنتر

وأصبح رصيد أتالانتا بعد التعادل 69 نقطة بالمركز الثاني، ليتسبب هذا التعادل في تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري للمرة الـ19 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ عام 2010.

يذكر أن أودينيزي، سيواجه فريق يوفنتوس في السابعة من مساء اليوم الأحد بـ الدوري الإيطالي، بينما يلعب روما مع سامبدوريا اليوم في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

الإنتر في الصدارة بفارق 13 نقطة عن الوصيف والثالث

وكان إنتر ميلان فاز أمس السبت، على فريق كروتوني بثنائية دون رد بالجولة الـ34 من الكالتشيو، حيث يحتل الإنتر حاليًا صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 82 نقطة، حيث يفصل بينه وبين جاره نادي الميلان 13 نقطة أما فريق يوفنتوس فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 66 نقطة.

وبعد تتويجه بلقب الدوري، نجح الإنتر في إنهاء احتكار فريق يوفنتوس للقب خلال الـ9 مواسم الماضية.

وبوقت سابق، حقق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان رقمًا مميزًا له بـ الدوري الإيطالي، وذلك بعد الفوز على كروتوني بهدفين دون مقابل.

وصنع لوكاكو، الهدف الأول، الذي أحرزه اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن بالدقيقة السبعين.

وقالت شبكة ” أوبتا” إن لوكاكو أصبح أول لاعب بالدوري الإيطالي يُحرز 20 هدفًا على الأقل ويصنع 10 أهداف خلال موسم واحد بالكالتشيو وذلك منذ أن بدأت الشبكة في جمع المعلومات عن هذا الأمر بموسم 2004/2005.

شارك الخبر







شارك الخبر