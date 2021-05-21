رسميًا اعتماد موعد تصفيات كأس العرب 2021

المواطن - مروة نبيل

اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، موعد التصفيات المؤهلة إلى مرحلة المجموعات لنهائيات كأس العرب 2021.

تصفيات كأس العرب

ومن المقرر أن تُقام تصفيات كأس العرب 2021 خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو المقبل، بمشاركة 14 منتخبًا، يتأهل منهم 7 إلى مرحلة المجموعات، فيما سيصعد 9 منتخبات أصحاب أفضل تصنيف لـ”فيفا” عن شهر ديسمبر 2021.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، وتم توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، ويمكن الاطلاع على نتائج القرعة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مجلس فيفا يعتمد مواعيد بطولات أخرى

ووافق مجلس فيفا على التواريخ الرئيسية للمباريات الدولية، وفي مقدمتها مواعيد البطولة الخاصة بكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، والمقررة في الفترة من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس 2023.

كما وافق على تواريخ كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الهند 2022 التي ستُقام من 11 وحتى 30 أكتوبر 2022، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كوستاريكا 2022 المقرر إقامتها من 18 وحتى 28 أغسطس 2022.

وأعلن المجلس أيضًا على إنشاء شركات تابعة لـ”فيفا” لإدارة تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا وكأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

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