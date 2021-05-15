رسميًا الفيحاء إلى دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

نجح الفيحاء في خطف ثاني بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

الفيحاء إلى دوري المحترفين

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره النهضة اليوم ضمن منافسات الجولة الـ35 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى دوري المحترفين رسميًا.

وسجل أهداف الفريق الفيحاوي في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة، الثنائي فيصل الجهني وساوليو ديبلاكو عند الدقيقتين 11 و55، في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي النهضة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 79 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ليحسم التأهل إلى دوري المحترفين الموسم الجديد.

الحزم أول الصاعدين

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد نجح في خطف أولى بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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