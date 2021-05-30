رسميًّا .. تشيلسي الإنجليزي بطلًا لـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التفوق في المباراة النهائية على حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون مقابل.

أحداث الشوط الأول من لقاء تشيلسي والسيتي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي عالٍ من قبل البلوز على فريق مانشستر سيتي لإحراز الهدف الأول.

ونجح دفاع الفريق اللندني في تقليل خطورة فريق مانشستر سيتي الذي لم يظهر بأي خطورة سواء عبر الجزائري رياض محرز أو البلجيكي كيفن دي بروين.

وأهدر الألماني تيمو فيرنر أكثر من فرصة لإحراز الهدف الأول لأبناء المدرب توماس توخيل وسط تعجب من المدرب بسبب كمية الفرص المهدرة.

وبعد معاناة، نجح الألماني كاي هافرتز في إحراز الهدف الأول لفريق تشيلسي بالدقيقة الـ42 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ماسون مونت حيث راوغ هافرتز حارس مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون مقابل.

إصابة مؤلمة لـ دي بروين:

وشهد الشوط الثاني من المباراة إصابة البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي وخروجه من المباراة متأثرًا بالإصابة.

البلوز قوي دفاعيًّا بـ الشوط الثاني:

وسعى فريق مان سيتي لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي من لاعبي البلوز.

وطالب لاعبو مان سيتي، الحكم الإسباني ماثيو لاهوز باحتساب ركلة جزاء على اللاعب جايمس لاعب تشيلسي، لكنه أكد على أن الكرة جاءت في صدر لاعب البلوز وليس في يده.

ولم يحدث أي جديد في المباراة ليفوز البلوز بالمباراة بهدف دون رد، ويحصد لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز به في عام 2012 على حساب بايرن ميونخ الألماني.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب “دراجاو” في البرتغال.

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