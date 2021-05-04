رسميًّا ماجد النفيعي رئيسًا للأهلي

المواطن - مروة نبيل

أصبح ماجد النفيعي رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة 4 سنوات قادمة من 2021 وحتى عام 2025.

ماجد النفيعي رئيسًا للأهلي:

وتضم قائمة ماجد النفيعي في عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، كلًّا من؛ بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله ورائد آل زومة.

ولفت الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قبل قليل، إلى أن النفيعي حصل على أعلى عدد من أصوات الجمعية العمومية، بعد حصوله على صوت الأمير منصور بن مشعل، ويتبقى اعتماد مجلس الإدارة رسميًّا من وزارة الرياضة.

وأُقيمت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، اليوم، بحضور الأعضاء الذهبيين وفي مقدمتهم الأمير منصور بن مشعل الذي يملك أعلى عدد من الأصوات.

وكان يُنافس ماجد النفيعي، زياد اليوسف على منصب الرئيس، وضمت قائمته في عضويتها كلًّا من؛ فهر طيب، سليمان الجميعي، ماوية خفاجي، رأفت سمان، محمد قطب وخالد الغامدي.

الرئيس الثامن آخر 5 سنوات:

ويُعاني النادي الأهلي حالة من عدم الاستقرار الإداري في السنوات الأخيرة، حيث إن ماجد النفيعي بات الرئيس الثامن خلال آخر 5 سنوات، بعد مجلس إدارة مساعد الزويهري والذي نجح في التتويج بلقب الدوري عام 2016.

ويُعد النفيعي هو الثالث الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال آخر سنة و10 أشهر تقريبًا منذ انتخاب إدارة أحمد الصائغ، ثم تولي عبدالإله مؤمنة الرئاسة قبل أن يتقدم باستقالته مؤخرًا.

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