رقم تاريخي لـ بانيغا بعد خماسية الشباب

المواطن - محمد سمعه

حقق النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب الفريق الكروي الأول في الشباب، رقمًا تاريخيًّا بعد أن ساهم بشكل مباشر اليوم الأربعاء، في فوز الليث على العين بخماسية لهدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رقم مميز لـ نجم الشباب:

ونجح بانيغا في صناعة 10 أهداف خلال الموسم الحالي مع الليث، لتكون المرة الأولى للاعب الأرجنتيني التي يتمكن فيها من صناعة 10 أهداف بموسم واحد لزملائه بالفريق.

وكان بانيغا صنع الهدف الأول للبرازيلي سيبا، وصنع الهدف الخامس للمدافع التشيلي إيغور إضافة لإحرازه هدفًا وإهداره ركلة جزاء بلقاء العين.

يذكر أن الحكم سامي الجريس ألغى هدفًا ثانيًا سجله العين في شباك زيد البواردي حارس الشباب.

الليث يُطارد الهلال:

يذكر أن مباراة الليث والعين كانت أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان، حيث أصبح رصيد الليث بعد الفوز 51 نقطة بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد العين عند 20 نقطة.

جدير بالذكر أن فوز الليث على العين، جعل رصيده يصل إلى 51 نقطة بالمركز الثاني وبفارق نقطة عن الهلال متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًّا.

وكان بانيغا انضم إلى الليث في صيف 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي مع الفريق الأندلسي بالموسم الماضي.

وسيواجه الشباب بالجولة الـ29 دوريًّا، فريق الفيصلي يوم الأحد المقبل.

شارك الخبر







شارك الخبر