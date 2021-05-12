رقم سلبي لمدافعي النصر بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قائمة سلبية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مرور 26 جولة على المسابقة.

مدافعو النصر يتصدرون قائمة سلبية

ويُعد مدافعو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأكثر ارتكابًا لأخطاء أدت إلى أهداف خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تسببوا في اهتزاز شباك العالمي 8 مرات.

وكان النصر قد بدأ منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مخيب للآمال، وتلقى العديد من الهزائم المتتالية؛ ليتواجد في المراكز الأخيرة، قبل أن ينتفض بعد ذلك، وينجح في احتلال المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

مدافعون ارتكبوا أخطاء تسببت في أهداف

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر الفرق التي ارتكب مدافعيها أخطاء أدّت إلى أهداف، ويحتل الشباب المركز الثاني بـ6 أخطاء، بالتساوي مع ضمك.

وارتكب مدافعو 5 فرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أخطاء أدت إلى تسجيل 5 أهداف، وهم؛ الأهلي، الاتفاق، الوحدة، أبها والقادسية.

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