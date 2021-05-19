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رقم سلبي يُطارد الأهلي في دوري محمد بن سلمان
قبل مباراته ضد الهلال اليوم

رقم سلبي يُطارد الأهلي في دوري محمد بن سلمان

2021/05/19
الساعة 3:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رقم سلبي يُطارد الأهلي في دوري محمد بن سلمان فريق الأهلي - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مبارياته خارج الأرض ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يُعاني خارج أرضه

وتعرض الراقي للخسارة في آخر 4 مباريات خارج أرضه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مواجهته ضد الهلال اليوم.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الهلال اليوم، لتجنب رقم سلبي، حيث إن آخر مرة خسر فيها 5 مباريات متتالية خارج أرضه ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين كانت عام 2010.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الراقي – المصدر spl

الراقي يُلاقي الهلال اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

الهلال ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL


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