رقم قياسي ينتظره صناع Fast & Furious 9

المواطن - متابعة

يأمل القائمون علي فيلم Fast & Furious 9 – الذي تقرر عرضه بعد تأجيل عدة مرات بسبب جائحة كورونا – في تحقيق ربح مالي قياسي، حيث تعد سلسلة The Fast & The Furious من أشهر الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات على مستوى العالم.

إيرادات فيلم Fast & Furious 9 المتوقعة

ورجح بعض نقاد السينما أن يحقق فيلم “F9 ” إيرادات قوية وينعش السينما العالمية التي تأثرت بشكل ملحوظ بسبب جائحة كورونا، وأن يتفوق على الأرقام التي حققها فيلم الأكشن الشهير Godzilla vs. Kong الذي وصلت إيرادات عالميا إلى حوالي 430 مليون دولار ،بحسب موقع فاريتي.

وأفصح صناع ونقاد السينما عن رقم تقريب يقدر من 150 إلى 180 مليون دولار، يجب أن يحققه Fast & Furious9 في أسبوع عرضه الأول في أسواق كوريا والصين والشرق الأوسط وروسيا.

Fast & Furious 9 في السينما المصرية

واستقبلت الشاشات السينما المصرية والعربية قبل ساعات قليلة الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب “Fast and Furious”، ويعرض بتقنية الآي ماكس.

وانطلق العرض الخاص للإعلان التشويقي لفيلم Fast & Furious 9 في حفل موسيقي عالمي تم بثه مباشرة تحت عنوان The Road To F9 في ميامي، وذلك تمهيدًا لإطلاق شركة فور ستار للفيلم تجاريًا في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم 20 مايو الجاري، قبل يومين من عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية.

قصة Fast and Furious

يذكر أن Fast and Furious ‏ هي سلسلة أفلام بدأت في 2001 ولا زالت مستمرة، آخر نسخة كانت في 2019 بعنوان هوبس أند شاو، وتتكون هذه السلسلة من 9 أجزاء وهي تروي قصة متسابقي سباقات الشوارع.

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