رقم كارثي لـ الأهلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي رقمًا كارثيًّا، وذلك بعد تلقيه الخسارة بخماسية لهدف من نادي الهلال في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسوأ رقم لـ الأهلي:

وتلقى الراقي حتى الآن 12 هزيمة في موسم واحد بـ بطولة دوري المحترفين ليُحقق الراقي هذا الرقم السلبي للمرة الأولى منذ بدء بطولة دوري المحترفين في السعودية قبل 13 عامًا.

كما أن دفاع الراقي هو ثالث أسوأ خط دفاع في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، خلف كل من العين والوحدة.

يذكر أن الأهلي فقد رسميًّا الفرصة في التأهل لدوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، إضافة لفقدانه الفرصة في المنافسة على اللقب وتوديعه لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ريجيكامب يقترب من الرحيل:

جدير بالذكر أن إدارة الراقي أصبحت تفكر حاليًّا في التخلي عن المدرب الروماني لورينت ريجيكامب بعد نهاية الموسم الحالي.

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