رقم مقلق لـ الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ الهلال رقمًا مقلقًا لجماهيره ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مواجهة نادي التعاون غدًا.

الهلال الأكثر إهدارًا للفرص

ويُعد الزعيم الأكثر إهدارًا للفرص المحققة بالموسم الحالي في الدوري السعودي للمحترفين، بمعدل 54 فرصة مهدرة.

ويتواجد بالمركز الثاني أبها برصيد 49 فرصة مهدرة، يليه النصر والوحدة برصيد 44 فرصة لكل منهما، بينما أهدر الاتحاد والأهلي 41 فرصة لكل منهما.

وكانت جماهير الهلال، سبق لها وأن انتقدت الفرنسي بافيتيمبي جوميز والأرجنتيني لوسيانو فيتو، وذلك بسبب إهدارهما لفرص تهديفية محققة في مباريات الزعيم الأخيرة.

وإذا نجح الزعيم غدًا في الفوز على نادي التعاون بالجولة الـ29 في دوري المحترفين، فإن الزعيم سيكون قد فاز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، إضافة لتحقيقه اللقب رقم 17 في تاريخه.

الزعيم ينتصر بخماسية قبل مواجهة التعاون

جدير بالذكر أنه قبل إقامة مباراة التعاون، كان الزعيم انتصر يوم الأربعاء الماضي على الأهلي بخماسية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري.

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