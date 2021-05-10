رقم مميز لحارس أبها بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل حارس المرمى المغربي، عبدالعالي المحمدي، تألقه اللافت مع أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

حارس أبها يخطف الأنظار

ويُعد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، عبدالعالي المحمدي الأكثر تصديًا للكرات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ26، حيث نجح في التصدي لـ106 كرات.

ويحتل حارس مرمى القادسية، فيصل مسرحي المركز الثاني بـ97 تصديًا، يليه البرازيلي مارسيلو غروهي بعد تصديه لـ94 تصديًا مع فريق الاتحاد، وحل حارس مرمى نادي الباطن، مارتن كامبانيا خامسًا بعدما قام بـ86 تصديًا.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، يليه التعاون بـ46 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق والفتح، ثم الرائد برصيد 35 نقطة، متساويًا مع الأهلي، يليه القادسية وأبها برصيد 34 نقطة.

ويقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الباطن، ثم ضمك بـ28 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

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