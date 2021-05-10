رقم مميز لنادي الهلال بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الهلال الأكثر دقة في التمريرات:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر دقة في التمريرات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية الجولة الـ26، حيث وصلت دقتها إلى 88.2%.

ونجح نادي الهلال في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 51 نقطة.

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفرق الأكثر دقة في التمريرات، وحل الشباب ثانيًا بـ85.5%، ثم النصر بـ84.6%، يليه الاتحاد بنسبة وصلت إلى 83.5%.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، يليه التعاون بـ46 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق والفتح، ثم الرائد برصيد 35 نقطة، متساويًا مع الأهلي، يليه القادسية وأبها برصيد 34 نقطة.

ويقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الباطن، ثم ضمك بـ28 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

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