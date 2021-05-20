رقم مميز يدعم النصر ضد الرائد بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الرائد ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى كل منهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

النصر ضد الرائد

ولعب النصر ضد الرائد 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مواجهة واحدة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق الفوز على الرائد في آخر 9 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وفاز العالمي بثنائية أمام الفريق الريداوي 8 مرات في تاريخ مواجهتهما أكثر من أمام أي فريق آخر بالبطولة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويلعب النصر الرائد على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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