روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع السعودية 25 مايو

المواطن - الرياض

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع 5 دول إضافية هي السعودية وأيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال، بداية من 25 الشهر الجاري.

استئناف الرحلات:

وقال مركز التصدي لانتقال فيروس كورونا وانتشاره، في تصريح صحفي إنه “مراعاة للوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتباراً من 25 مايو 2021 مع الدول التالية: أيسلندا (موسكو – ريكيافيك مرتين في الأسبوع)، مالطا (موسكو – فاليتا مرتين في الأسبوع)، المكسيك (موسكو – كانكون ثلاث مرات في الأسبوع)، البرتغال (موسكو – لشبونة ثلاث مرات في الأسبوع)، المملكة العربية السعودية (موسكو – جدة ثلاث مرات في الأسبوع، غروزني – جدة مرة في الأسبوع، محج قلعة – جدة مرة في الأسبوع)”.

وحتى الآن استأنفت روسيا الرحلات الجوية الدولية مع كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وفيتنام وفنزويلا واليونان وألمانيا وسنغافورة وصربيا وإثيوبيا وقطر وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات وتنزانيا وسويسرا وسريلانكا وأوزبكستان وفنلندا واليابان وجزر المالديف وكوبا وسيشيل.

رفع تعليق السفر:

بعد أقل من 72 ساعة يدخل قرار رفع حظر السفر إلى الخارج حيز النفاذ حيث سيتمكن المواطنون الراغبون في السفر من مغادرة البلاد وفق القواعد والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الصحية في المملكة.

الفئات المستفيدة من قرار السفر للخارج

وقد حددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر للخارج كما يلي:

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

شارك الخبر







شارك الخبر