روسيا تعرض على السعودية التعاون في مجالات واعدة

المواطن- متابعة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن روسيا عرضت على السعودية التعاون في مجالات واعدة مثل إنشاء مجموعة عمل لتطوير الطاقة الهيدروجينية.

التعاون في مجال المفاعلات النووية منخفضة الطاقة

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية السعودية الروسية، المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، اليوم الثلاثاء، وقال نوفاك فيه: الاتجاه الواعد الآخر هو التعاون في مجال المفاعلات النووية منخفضة الطاقة، إنه اتجاه جديد، ونقترح العمل المشترك لتشكيل شراكة سعودية روسية، حتى نضع اللمسات الأخيرة على تصميم 600 ميغاواط من الطاقة النووية وتعزيزها في الدول النامية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أعلن نوفاك عن أن هدف السعودية وروسيا هو زيادة التجارة إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024، مضيفًا ستكون هذه خطوة مهمة لتحقيق ذلك هي تحرير التجارة الثنائية، فضلًا عن إنشاء نظام تفضيلي في التجارة بين بلدينا.

تعزيز وتنويع التعاون الاقتصادي بين السعودية وروسيا

وأشار نوفاك إلى أن تنفيذ مهام زيادة وتنويع شامل للتعاون الاقتصادي بين البلدين يهدف إلى المساهمة في البرنامج المعتمد للتعاون الاستراتيجي الروسي السعودي رفيع المستوى.

وكان نوفاك سابقًا، قد صرح بأنه يجري إعداد مسودة شاملة حول التعاون في مختلف المجالات بين البلدين ويشمل ذلك تطوير التعاون في الطاقة والصناعة والزراعة والإسكان والخدمات المجتمعية والنقل، مشيرًا على أن السعودية كانت من الدول التي زادت حجم التبادل التجاري مع روسيا العام الماضي، على الرغم من جائحة كورونا، بحسب موقع سبوتنيك.

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