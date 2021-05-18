روسيا تعلن عن لقاحها الرابع ضد فيروس كورونا 

المواطن- متابعة

قال رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن لقاحًا رابعًا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيتم طرحه قريبًا، وجاء ذلك خلال مراسم تسلمه أوراق الاعتماد لسفراء أجانب، اليوم الثلاثاء.

وكذلك دعا بوتين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول الأخرى، إلى العمل بشكل جيد في مكافحة جائحة كورونا، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن روسيا منفتحة على الشراكة متبادلة المنفعة، كما أنها مستعدة للتعاون مع جميع البلدان على مبادئ المساواة وعدم التدخل.

لقاحات روسيا ضد كورونا

ولدى روسيا ثلاثه لقاحات ضد فيروس كورونا وهي: سبوتنيك V من مركز أبحاث غاماليا، وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، وأبيفاك كورونا وكوفيفاك.

أسعار لقاح كورونا الروسية

وفي وقت سابق كشفت وزارة التجارة والصناعة الروسية عن أسعار اللقاحات الثلاثة ضد فيروس كورونا، حيث أشارت إلى أن أسعارها في روسيا متقاربة.

ويبلغ سعر الجرعة الواحدة من أبيفاك كورونا ما يصل إلى نحو 11.5 دولار، فيما يبلغ سعر اللقاح كوفيفاك وسعر لقاح سبوتنيك V إلى نحو 12 دولارًا.

ويُذكر أن نتائج فعالية لقاح سبوتنيك V وصلت إلى 90% بحسب ما ذكرت مجلة لانسينت، وقد تم تسجيله في أكثر من 50 دولة في العالم، بحسب موقع روسيا اليوم.

شارك الخبر







شارك الخبر