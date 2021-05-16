رومارينيو يحسم بالدليل مصيره مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

حسم اللاعب البرازيلي رومارينيو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مصيره بشكل نهائي مع العميد.

وكان اسم اللاعب البرازيلي ارتبط بالرحيل عن صفوف الاتحاد والانتقال لفريق الدحيل القطري بديلًا لمواطنه دودو.

وقام المهاجم البرازيلي بوضع علامة إعجاب على منشور إحدى الصفحات الداعمة للاتحاد في تطبيق الإنستجرام حيث نفت الصفحة رحيل نجم الاتحاد لنادي الدحيل.

إعجاب رومارينيو بالمنشور يؤكد بقاءه بـ الاتحاد:

وبهذا الدليل، فقد تأكد بقاء رومارينيو في صفوف الاتحاد، صاحب المركز الثالث حاليًّا في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُقدم اللاعب البرازيلي صاحب الـ30 سنة مستويات إيجابية مع العميد بالموسم الحالي، حيث سجل 15 هدفًا حتى الآن ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان رومارينيو انضم لنادي الاتحاد في عام 2018 قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي وذلك بعد أن تألق مع الجزيرة في كأس العالم للأندية 2018 الذي أُقيم في الإمارات.

الاتحاد يُخيب الآمال بالتعادل ضد ضمك:

يذكر أن نادي الاتحاد، كان سقط أمس السبت في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي ضمك بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ27 دوريًّا.

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