روي فيتوريا مدربًا لـ سبارتاك موسكو الروسي رسميًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي قبل قليل عن تعيين المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الروسي لمدة عامين.

روي فيتوريا مدربًا للنادي الروسي لمدة عامين

وذكر الحساب الرسمي لنادي سبارتاك موسكو عبر “تويتر” أن فيتوريا سيتولى تدريب النادي خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق معه.

جدير بالذكر أن فيتوريا كانت تمت إقالته من تدريب نادي النصر في ديسمبر الماضي، بعد التعادل مع نادي ضمك بالجولة العاشرة من دوري المحترفين، بسبب سوء النتائج.

إنجازات فيتوريا مع النصر

وحقق روي فيتوريا مع نادي النصر، لقبين وهما دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 بالإضافة للفوز بلقب السوبر السعودي 2019 على حساب التعاون.

وكان اسم فيتوريا ارتبط مؤخرًا بتدريبه لنادي الهلال، بدءًا من الموسم المقبل، ولكن إعلان سبارتاك موسكو الروسي بالتعاقد معه، أنهى الجدل حول هذا الأمر.

يذكر أن فيتوريا سبق له تدريب نادي بنفيكا البرتغالي، كما درب نجم الهلال الحالي، البيروفي أندري كاريلو في صفوف بنفيكا.

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