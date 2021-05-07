رياض محرز لاعب الجولة في أبطال أوروبا 2021

المواطن - مروة نبيل

توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري الدولي رياض محرز بجائزة لاعب الجولة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

رياض محرز الأفضل

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، عن فوز رياض محرز بجائزة أفضل لاعب ضمن منافسات جولة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تألقه اللافت مع مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان.

ونجح رياض محرز صاحب الـ30 عامًا، في تسجيل هدفين خلال مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، ليقود فريقه للفوز بهدفين نظيفين، ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 بعد الفوز ذهابًا بنتيجة 2/1.

المرشحون للأفضل في إياب نصف النهائي

وكان يُنافس المهاجم الجزائري على الجائزة، كل من؛ نجم فريق تشيلسي، نجولو كانتي بعد أن سيطر على وسط الملعب، ليساهم في فوز البلوز على ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد، والتأهل إلى المباراة النهائية.

ونافس على الجائزة أيضًا روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، الذي ساهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه، بالإضافة إلى نجم فريق تشيلسي، كاي هافيرتز، الذي بذل جهدًا هجوميًا كبيرًا في فوز البلوز.

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