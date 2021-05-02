ريال مدريد يحسم صفقة ألابا

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني، أصبح قريبًا من ضم النجم النمساوي دايفيد ألابا ظهير أيسر فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ألابا رفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ، حيث سينضم لصفوف الريال بعد نهاية الموسم الحالي كصفقة انتقال حر.

ريال مدريد يحدد راتب ألابا

وذكرت صحيفة ” أس” الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد أن الريال اتفق مع ألابا على التعاقد معه مقابل 12 مليون يورو راتبًا سنويًا.

وسيكون راتب ألابا متساويًا مع راتب المدافع الإسباني سيرخيو راموس الذي سيُجدد عقده مع تخفيض الراتب بنسبة 10%.

وذكرت أن ألابا سيكون ثالث أعلى راتب في ريال مدريد، بعد الثنائي إيدين هازارد، وجاريث بيل اللذين يحصلان على 15 مليون يورو سنويًا.

وكان ألابا فاز بـ دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ بالإضافة للفوز بلقب مونديال الأندية في فبراير الماضي.

الريال يستعد لمواجهة تشيلسي

وفي سياق آخر، يستعد الريال مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي الأربعاء المقبل في إياب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد تعادل الثلاثاء الماضي مع فريق تشيلسي بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الملعب الرديف لاستاد ” سانتياجو بيرنابيو”.

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