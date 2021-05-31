ريال مدريد يرد على هجوم زيدان

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن رد فعل مجلس إدارة ريال مدريد الإسباني بـ رئاسة فلورنتينو بيريز تجاه رسالة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق السابق.

وكان زيدان خرج عن صمته وكشف المستور بعد أن قرر مغادرة الريال عقب خسارة الدوري الإسباني وتوديع دوري أبطال أوروبا في موسم 2020/2021.

إدارة ريال مدريد حزينة من رسالة زيدان

وقالت شبكة ABC اليوم الاثنين إن إدارة الريال حزينة بسبب رسالة زيدان، لكنها لن تهاجمه بل أعربت عن امتنانها بسبب ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

زيدان ينفي هروبه من المسؤولية في الريال

ونقلت صحيفة ” أس” الإسبانية الشهيرة رسالة زيدان التي قال فيها: ” لم أهرب من المسؤولية في الريال، لقد غادرت بسبب عدم الثقة بي”.

وواصل زيدان في رسالته قائلًا: ” إدارة النادي لم تعد تدعمني لبناء أي شيء على المدى المتوسط أو البعيد، فضلت الرحيل لأنني أعلم أنه إذا لم تفز بأي شيء ولم تجد من يدعمك، فالرحيل سيكون أفضل”.

وتابع مدرب الريال السابق: ”أنا شخص بطبعي أعشق الفوز ولكن الأهم من ذلك هو الثقة بك، فإذا لم تُوجد فكل شيء ينتهي ولهذا قررت الرحيل”.

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