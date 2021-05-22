ريال مدريد يُنهي موسمه بفوز غير مُجدٍ ضد فياريال

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي ريال مدريد موسمه في المركز الثاني ببطولة الدوري الإسباني، وذلك رغم الفوز على فريق فياريال بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة Real Madrid vs Villarreal:

وبدأت المباراة بشكل غير متوقع، حيث تمكن فريق فياريال من إحراز الهدف الأول بشباك فريق الريال بالدقيقة الـ20 بعد خطأ قاتل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عبر نجم فياريال اللاعب بريمي بينو.

وحاول فريق الريال إحراز الهدف الاول، قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني تمكن الفرنسي كريم بنزيمة من إحراز الهدف الأول لـ ريال مدريد بالدقيقة الـ51، ولكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل على بنزيمة.

لم يستسلم فريق الريال وقاتل بكل قوته، وذلك من أجل إحراز هدف التعادل، ليتمكن بنزيمة وبعد معاناة من تسجيل الهدف الأول لفريق الريال بالدقيقة الـ88.

فوز غير مجد لفريق ريال مدريد:

جدير بالذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش كان سجل هدف الفوز المتأخر لفريق الريال بالدقيقة الـ91، ليحصد الريال النقاط الثلاث لكنه خسر صراع الدوري الإسباني لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد.

وكان فريق برشلونة أنهى موسمه بالمركز الثالث برصيد 79 نقطة، بعد فوزه على إيبار بهدف دون رد سجله الفرنسي أنطوان جريزمان.

ومن المتوقع رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن ريال مدريد بعد خسارة الدوري الإسباني، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

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