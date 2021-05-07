ريجيكامب يسعى لتكرار فوزه على التعاون

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجاوز عقبة التعاون اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ريجيكامب يطمح لتحقيق الفوز الثاني

وسبق أن واجه الروماني ريجيكامب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ حينما كان مدربًا لفريق الهلال موسم 2014/ 2015، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأمل الأهلي بقيادة مدربه ريجيكامب لإيقاف نزيف النقاط الذي يُعاني منه الجولات الأخيرة، حيث إنه خسر آخر 6 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد التعاون

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد التعاون، مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الرابع بـ41 نقطة.

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